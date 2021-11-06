Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde arsa ticareti meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde İbrahim Durmazer (50) ile L.D. (64) arasında arsa alıp satma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda L.D, yanında getirdiği tüfekle Durmazer'i göğsünden vurduktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi.

Jandarma kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralı Durmazer ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.



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