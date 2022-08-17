Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Pazarcı Mahallesi'nde M.A.G. ile V.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada V.D, pompalı tüfekle ateş ettiği M.A.G'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli V.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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