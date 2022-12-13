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Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

13.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobiliyle çarptığı skuterdeki 2 lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü hakkında, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Muratpaşa ilçesinde çarptığı skuterdeki Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'ın (17) hayatlarını kaybetmesine yol açtığı gerekçesiyle tutuklanan sürücü Muhammet Can G. (23) hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kaza sonrası yapılan kontrollerde sanığın alkolsüz olduğu ve "uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddesi" etkisinde olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Kaza tespit tutanağına göre kazanın oluşumunda skuter sürücüsünün "aracını yaya yolunda kullanmak" otomobil sürücüsünün ise "yaya geçitlerine yaklaşırken aracın hızını azaltmamak" kuralını ihlal ettiği vurgulandı.

İddianamede, sanık Muhammet Can G'nin ifadesinde, yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeyken orta refüjden palmiye ağaçlarının arasından üzerinde iki kişinin bulunduğu skuterin bir anda yola çıktığını, frene basmasıyla kazanın meydana geldiğini söylediği yer aldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda sanığın gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Kayahan ile Balcı'nın ölümüne sebep olduğu aktarılan iddianamede, sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muhammet Can G'nin kullandığı 07 BBS 63 plaka otomobil, 22 Ekim'de Portakal Çiçeği Bulvarı'nda Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı skutere çarpmış, kazada Balcı ile yanındaki Ada Kayahan yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanmıştı.

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