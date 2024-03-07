YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

AA AA
07.03.2024 13:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Onur Demirci suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişinin yakalandığını bildirdi.

Vali Şahin, Valilik binasında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin düzenlediği basın açıklamasında, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Organize suçlarla mücadele kapsamında şubat ayında 9 operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, 43 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 22'sinin de tutuklandığını söyledi.

Dün itibarıyla önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "Konyaaltı'nda 260 konut, 40 apart daireden oluşan bir rezidansta mülk sahiplerinden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen Onur Demirci suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde Antalya'da 12, Batman'da 1, Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı." diye konuştu.

KAFES OPERASYONLARINDA 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Organize suç örgütlerine yönelik KAFES operasyonları kapsamında 3 organize suç örgütü çökertildiğini ifade eden Şahin, bu kapsamda 33 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunlardan 20'sinin tutuklandığını belirtti.

Şahin, terör suçları kapsamında da ciddi operasyonlar yaptıklarını vurgulayarak, 28 operasyonda 130 şüpheli şahsın yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını, 39'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 72 şahsın serbest bırakıldığını ifade etti.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 8 operasyonda 14 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 55 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Yaklaşan seçimler öncesi tüm unsurlarla güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Şahin, şu ana kadar herhangi bir seçim suçu işlenmediğini dile getirdi.

Antalya'nın 19 ilçesinden 12'sinin denize kıyısının olduğuna dikkat çeken Şahin, bu yüzden sahil güvenlik konusunda da önemli çalışmalar yapıldığına işaret etti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutan Vekili Burhanettin Erdoğan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldıÇorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldı
Bilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladıBilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladı
Muğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldıMuğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Şahin antalya toplantı valilik

Antalya Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:13
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:18

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Ova eczanesi
Kas
Ata eczanesi
Demre
Nil eczanesi
Muratpasa
Ece eczanesi
Alanya
Elmas eczanesi
Kepez
Barut eczanesi
Manavgat
Çavuşoğlu eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.