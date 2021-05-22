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Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

22.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kullandığı araç sulama kanalına düşen sürücü yaralandı.

İsmail Burak Berberkaya (20) idaresindeki 07 ACE 59 plakalı otomobil, Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkisinde DSİ sulama kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü Berberkaya, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Yüzerek kanalın kıyısına ulaşan Berberkaya'ya çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

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