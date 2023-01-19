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Antalya'da Suriyeli 5 çocuklu ailenin yaşadığı müstakil ev yandı

19.01.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Suriyeli 5 çocuklu ailenin kaldığı müstakil ev, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da Suriyeli 5 çocuklu ailenin yaşadığı müstakil ev yandı

Mehmet Atay Caddesi'nde Suriyeli Abdulmecid Alıçveri'nin 5 çocuğuyla yaşadığı müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürdü.

Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi.

YANGINI İZLERKEN MUHABBET KUŞUNU KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ

Yanan evin yanındaki müstakil evde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Beyaz ve 12 yaşındaki torunu Yusuf Çakmak, dumandan etkilenmesin diye kafesteki muhabbet kuşunu da yanlarına alarak dışarı çıktı.

Komşularının verdiği sandalyeye oturan, üşümesin diye de battaniye sarılan Beyaz, yangını izlerken muhabbet kuşunu bir an olsun kucağından indirmedi.

Beyaz, AA muhabirine, alevleri görünce çok korktuğunu, hemen torunlarıyla evden çıkmaya çalıştığını söyledi. Bu sırada akıllarına muhabbet kuşu ve kedinin geldiğini aktaran Beyaz, "Kedi evden kendi çıktı. Kuşu da dumandan etkilenmesin diye hemen evden çıkarttık. O da bir can. Canımı alsınlar kuşumu, kedimi almasınlar." dedi.

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