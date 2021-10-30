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Antalya'da Tahtalı Dağı'na kar yağdı

30.10.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Tahtalı Dağı'na kar yağdı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda kar etkili oldu.

Teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan Tahtalı Dağı'nın zirvesine sabah erken saatlerde kar düştü.

Yağışın aralıklarla devam ettiği görüldü.

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