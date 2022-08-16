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Antalya'da taksicilere İngilizce, Almanca, Rusça öğretilecek

16.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: - "Misafirlerimiz gideceği yerleri taksicilere anlatamamaktan çok fazla yakınıyor. Bu problemi çözeceğiz"

Antalya'da taksicilere temel düzeyde İngilizce, Almanca ve Rusça kursları verilecek.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, taksici esnafı ile bir araya geldi. Sorunları ve talepleri dinleyen Yazıcı, turizm kenti Antalya'da turistlerle ilk karşılaşan kişilerin taksiciler olduğunu belirtti.

Antalya'nın bir dünya şehri olduğunu aktaran Yazıcı, "Antalya'ya milyonlarca turist geliyor, 10 gün kalıyor ve izlenimini anlatırken 'Türkiye' diye bahsediyor. Bu yüzden 85 milyonun yükü omuzlarımızda. Yaptığımız her işi dünya standartlarına göre yapmalıyız. Tarımı da taksiciliği de ticareti de yaparken Türkiye'yi temsil ettiğimizi unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Taksicilere yabancı dil bilip bilmediklerini soran Yazıcı, kente gelen turistlerin yabancı dili olmayan taksici ile sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Buna yönelik bir çalışma içinde olduklarını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Aralık itibarıyla bütün planlamalar bitecek ve sonrasında taksicilerimize temel düzeyde İngilizce, Almanca ve Rusça öğretmeye başlayacağız. Çünkü misafirlerimiz gideceği yerleri taksicilere anlatamamaktan çok fazla yakınıyor. Bu problemi çözeceğiz. Sizi yormadan yapacağız bu işi hiç merak etmeyin. Lütfen yaptığınız işin tüm boyutlarını düşünün ve müşterinize nazik davranın. Çok önemli ve kritik bir iş yapıyorsunuz."

Yazıcı, ziyaret sonrası esnafa bol kazançlar diledi.

Ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da yer aldı.

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