YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

14.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da 84 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 49 sikke, 12 takı, 23 figür tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Giresunspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladıGiresunspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındıSakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı Şüpheli

Antalya Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:38
Öğle
13:16
İkindi
16:17
Akşam
18:45
Yatsı
20:00
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.