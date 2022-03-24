Antalya'da tarım arazilerini kirleten fabrikaya para cezası kesildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım arazilerini kirlettiği tespit edilen zeytin fabrikasına 262 bin lira ceza kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin kirletildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aksu ilçesinde E.U'ya ait fabrikada yapılan kontrolde zeytin pirinası ve kara suyu ile tarımsal arazilerin kirletildiği tespit edildi.

Ekipler firma hakkında adli ve idari işlem başlatarak "Çevre Kanunu'na muhalefet"ten 262 bin lira idari ceza uyguladı.

