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Antalya'da tatilciler ağustos sıcağında "Kar Dünyası"nda serinliyor

17.08.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da etkili olan sıcak ve nemli havadan bunalan tatilciler, eksi 2 derecenin altındaki "Kar Dünyası ve Buz Müzesi"nde serinliyor.

Antalya'da bugün hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 75 olarak kaydedildi.

Sıcak ve nemli havada serinlemek isteyen yerli ve yabancı tatilcilerin bir kısmı denize girmeyi tercih ederken, bir kısmı ise eksi 2 derecede tutulan kar ortamında, buzdan heykellerin, kaydırakların bulunduğu "Kar Dünyası" eğlence merkezini tercih etti.

Yaz sıcağında Konyaaltı ilçesindeki merkezde soğuk havanın keyfini çıkaran tatilciler burada eğlenceli zaman geçiriyor.

Kar Dünyası İşletme Müdürü Okan Gürses, AA muhabirine, Kar Dünyası'nın 1500 metrekarelik alana sahip olduğunu, yerli ve yabancı birçok kişinin tesisi ziyaret ettiğini söyledi.

Tesisin eksi 2 derecenin altında olduğunu belirten Gürses, "Buzdan heykellerimiz, kaydıraklarımız var ve ziyaretçilerimiz burada fotoğraflar çekiyor. 7'den 70'e herkes kayabiliyor. Dışarısı çok sıcak, Antalya'da bir de nem var. Turistlerin çok yoğun ilgisi var. Her ülkeden ve yaştan çok sayıda ziyaretçimiz var. Hindistan'dan tutun da Avusturalya'ya kadar birçok ülkeden gelen var." dedi.

Gürses, dışarıdaki sıcak havadan Kar Dünyası tesisine giren tatilcilerin çok şaşırdığını ifade etti.

Antalya'nın merkezinde böyle bir tesisin olmasının turistleri mutlu ettiğini dile getiren Gürses, "Dışarısı çok sıcak, 40-45 dereceleri buluyor, eksi 2 dereceye girdiği zaman hem şaşırıyor hem de hoşlarına gidiyor, genelde hep olumlu dönüşler alıyoruz. Günlük ziyaretçi sayımız 1000 civarında ve gün geçtikçe sayımız artıyor. Sıcaktan bunalan herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Tatil için İsrail'den gelen Lahcerin Abramov, Antalya'nın çok sıcak olduğunu söyledi.

Abramov, "Antalya'da olduğumuz için çok mutluyum, insanlar sıcakta terlemeden önce buraya gelip serinlesinler. Eşim ve kızım burayı çok beğendi, çok eğlendik." ifadesini kullandı.

Tesise giriş ücreti olarak yetişkinlerden 220, çocuklardan ise 160 lira alınıyor.

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