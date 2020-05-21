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Antalya’da tır şarampole devrildi: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Antalya’da tırın bariyerleri aşarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Akseki-Manavgat D-695 kara yolunda meydana geldi.

Antalya’da tırın bariyerleri aşarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akseki-Manavgat D-695 kara yolunda meydana geldi. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ömer Davarcı’nın kullandığı 06 CHG 54 plaka 06 BJR 712 dorse plakalı yatak yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Manavgat’a 25 kilometre Ahmetler Mahallesi yol ayrımına 50 metre mesafede çelik bariyerleri yıkarak 5-6 metrelik şarampole devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Ömer Davarcı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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