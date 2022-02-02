Antalya'da tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan tırın dorsesinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Durmuş Akgül yönetimindeki 07 FFE 31 plakalı tırın dorsesi, Cumali Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan geri çıkmaya çalışırken istasyon önündeki yolda ilerleyen Mustafa Parmaksızoğlu idaresindeki 42 ERG 57 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, otobüsteki 11 yolcu yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.



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