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Antalya'da trafiğin yoğun olduğu güzergahtaki 2 köprü yeniden yapılmak için yıkıldı

23.08.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da trafiğin yoğun olduğu güzergahtaki 2 köprü yeniden yapılmak için yıkıldı

Antalya'da trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve ağır tonajlı araçların geçiş güzergahında bulunan iki köprü, yeniden yapılmak amacıyla yıkıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek; Çakırlar, Doyran, Bahtılı, Karatepe ve Geyikbayırı gibi birden fazla mahalleyi şehir merkezine bağlayan Hürriyet Caddesi'ndeki Karaman ile Kuruçay köprülerinin bulunduğu bölgede düzenlediği basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İki köprünün şehir trafiği açısından son derece önemli olduğunu belirten Böcek, yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi. 8 metre genişliğindeki Karaman Köprüsü'nün yıkımının tamamlandığını ve trafiğin aksamaması için 30 metre ilerisinde tali yol oluşturulduğunu aktaran Böcek, şunları söyledi:

"1967-1968 yıllarında yapılan Karaman Çayı üzerindeki bu köprümüz, korozyona uğramış, kullanılamaz duruma gelmiş. Bu köprü, 9 köy, Saklıkent, aynı zamanda Kumluca ve Korkuteli ilçelerine ulaşımı olan çok önemli bir köprü. Şu anda 160 metre uzunluğunda, 14 buçuk metre genişliğinde, hatta yaya kaldırımının da olduğu köprüyü kasımda tamamlayacağız."

Bahtılı-Çakırlar arasındaki Kuruçay Köprüsü'nün de 30 metre uzunluğunda 12,5 metre genişliğinde olacak şekilde projelendirildiğini dile getiren Böcek, bu köprünün de kasımda hizmete gireceğini bildirdi.

Başkan Böcek, iki köprünün maliyetinin 26 milyon 531 bin lira olduğunu kaydetti.

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