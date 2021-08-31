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Antalya'da tüfekle vurulan iki kişi yaralandı

31.08.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tüfekle vurulan iki kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, aralarında husumet bulunan market işletmecisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen iki kişi ağır yaralandı.

Tarık Ç. ile arkadaşı İskender Ş, Kökez Mahallesi'nde aralarında husumet olan S.T'ye ait markete geldi. İddiaya göre, hasımlarını görünce sinirlenen market sahibi, av tüfeğiyle ateş açtı.

Yaralanan Tarık Ç. ve arkadaşı, geldikleri otomobile binerek kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Şüpheli S.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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