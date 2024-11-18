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Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA AA
18.11.2024 09:24
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Antalya'nın Serik ilçesinde, tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da tur otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hüseyin K. (30) idaresindeki 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü ile Ali Yılmaz (20) yönetimindeki 07 AKH 810 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklendi. Tur otobüsü ise refüjdeki demir korkuluklar ve palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçip oto galeri dükkanı önünde durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan otomobil sürücüsü Yılmaz, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Tur otobüsü şoförü ve aynı araçtaki 13 yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Otobüs yolcularından Osman Demirkapı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobille çarpıştıktan sonra refüje çıkıp karşı şeride geçtik ve orada durduk." dedi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik Otomobil kaza

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