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Antalya'da turistler kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca camları kırarak dışarı çıktı

15.07.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da turistler kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca camları kırarak dışarı çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bariyerlere çarpan tur otobüsünün kapıları açılmayınca turistler camları kırarak dışarıya çıkabildi.

Alanya'dan Antalya Havalimanı'na turist taşıyan 07 SE 780 plakalı tur otobüsü, Aksu üst geçidinde bariyerlere çarptı.

Otobüsün sağ tarafının tamamen hasar görmesi sonucu kapılar açılmadı. Bunun üzerine turistler otobüsün camlarını kırarak dışarıya çıkabildi.

Yaralanın olmadığı kazanın ardından turistler başka bir otobüsle havalimanına gönderildi.

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