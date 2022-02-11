Antalya'da TURKOVAC aşısı evlerde yaşlı ve engellilere uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Antalya'da yaşlı ve engellilere evlerinde uygulanmasına başlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Şelale Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Arzu Yılmaz'ın evine gelerek TURKOVAC aşısı yaptı.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yılmaz, hastaneye gidemediği için ekiplerden yardım istediğini söyledi. Sağlıkçıların aşı yapmak amacıyla evine kadar geldikleri için çok duygulandığını dile getiren Yılmaz, TURKOVAC'ı yerli aşı olduğu için özellikle tercih ettiğini kaydetti.
Antalya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Yıldırım ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile savaşlarında en önemli enstrümanlarının aşı olduğunu belirtti.
Aşı için hastaneye gelemeyen engelli ve ileriki yaşlardaki hastalarda aşıyı evlerine kadar götürdüklerini aktaran Yıldırım, "Engelli ve ileriki yaşlardaki aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı da evlerinde aşı yaparak salgına karşı korumayı amaçlıyoruz. Antalya'da 5 günde 1350 kişi TURKOVAC aşısı oldu." diye konuştu.
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