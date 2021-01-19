Antalya'da üç fuar eş zamanlı düzenlenecek

Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali (Gastroantalya), "Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (32. Hotel Equipment)" ile "Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (28. FoodProduct)" eş zamanlı düzenlenecek.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ'ta eş zamanlı organize edilecek üç fuar, 16-19 Mart'ta yapılacak.

Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenecek Gastroantalya, "zeytin" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Türkiye'ye bu yıl 30 milyon turistin beklendiğini ifade etti.

Turizmin ülke ekonomisine katma değerinin önemli olduğunu vurgulayan Bıdı, şunları kaydetti:

"Hotel Equipment ve FoodProduct fuarlarımız, her yıl sektör için ortalama 3,5 milyar dolar ticaret hacmi sağlıyor. Bu yıl beklentiler daha da yüksek. Tüm bu süreç içinde fuarlarımızın misyon ve vizyonuyla birebir uyuşan Gastroantalya'nın bu fuarlarımızla eş zamanlı düzenlenmesi ve elbette ev sahibi olmak bizim için çok değerli. Yeme içme, turizmde ülkeleri öne çıkaran en önemli kriterlerden biri ve aşçılarımız da bize bu gücü veren aktörlerimiz."

