Antalya'da "Uluslararası Multi Disiplinler Sergisi" açıldı

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Uluslararası Multi Disiplinler Sergisi" açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, fuaye alanında organize edilen sergide, 5'i yurt dışından olmak üzere 56 eser yer aldı.

Resim sanatının yanı sıra seramik, grafik, heykel, tekstil tasarım ve fotoğraf sanatından da örneklerin sunulduğu sergide, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğraflar da yer aldı.

Sergi düzenleme kurulunda yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Sait Yıldız, yaptığı açıklamada, fakülte olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına dördüncü kez sergi düzenlediklerini söyledi.

Sergiye yurt dışından da eserlerin gönderildiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız bir ay sürdü. 5 ülkeden eserler de yer aldı. Sergi, 31 Temmuz'a kadar hafta içi her gün ziyaret edilebilir. 15 Temmuz ile ilgili farklı disiplinlerden eserleri sergide buluşturduk. Sadece resim, fotoğraf değil, karma eserlerin olduğu farklı disiplinleri bir temada birleştirdik. AA'nın da 13 fotoğrafı yer aldı. AA'nın seçkideki fotoğraflarından ise video hazırlayarak üç ayrı ekranda gösterimini gerçekleştiriyoruz."

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Savcısı Halil İnal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, sergiyi açtı.

Protokol üyeleri, sergideki eserleri inceledi.

