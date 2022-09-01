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Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

01.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki uygulama noktasında K.Ç, idaresindeki bir otomobili durdurdu. S.C. ve S.B'nin de yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Bunun üzerine otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Jandarma ekipleri, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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antalya Alanya Otomobil jandarma operasyon

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