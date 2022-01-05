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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

05.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çeltikçi Mahallesi'nde M.G'nin (27) uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaş Ova Mahallesi'nde M.A'nın T.E. ve H.G. tarafından tehdit edildiği yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, şahısların uyuşturucu alışverişi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 1 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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