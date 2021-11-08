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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

08.11.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 17 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 17 sikke, tarihi obje ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı, yasa dışı ekim gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki araştırmanın ardından B.Y'nin evine operasyon düzenleyen Manavgat KOM ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramada 650 gram esrar, hassas terazi, 13 kök kenevir bitkisi, av tüfeği, 2 define arama dedektörü, 2 kaya kırıcı kartuş, 17 sikke ve 1400 yıllık olduğu tahmin edilen obje ele geçirildi.

Şüpheli B.Y. gözaltına alındı.

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