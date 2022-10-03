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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

03.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 512 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce belirlenen ev ve araçlarda yapılan aramada ekipler 6 kilo 512 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca ve 5 bin 300 lira ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı uyuşturucu narkotik operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:51
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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