Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Sarılar Mahallesi'nde F.Ş'ye ait evde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.
Aramada, 8 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 2 tabanca, av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu arada, evdeki F.F. de hırsızlık ve suç üstlenme suçlarından arandığı belirlenerek gözaltına alındı.
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