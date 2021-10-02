YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

02.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Sarılar Mahallesi'nde F.Ş'ye ait evde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Aramada, 8 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 2 tabanca, av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, evdeki F.F. de hırsızlık ve suç üstlenme suçlarından arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettilerÇeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettiler
Artık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yolArtık herkes onu tanıyor! İnanılmaz yolculuk: 1 günde 29 durak, 30 km yol
Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadıDevlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 2 Ekim Cumartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:52
İkindi
16:11
Akşam
18:47
Yatsı
20:01
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Devlet desteğiyle çiftlik kuran Özbek asıllı kadın, "organik süpermarket" için kolları sıvadı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Çankırı'ya yapılacak 250 milyon dolarlık yatırımla ilgili protokol imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.