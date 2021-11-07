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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

07.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.E.K'nin (69) Tekirova Beycik Mahallesi'ndeki evinde skunk bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 8 kök skunk bitkisi, 30 gram esrar, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli F.E.K. gözaltına alındı.

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