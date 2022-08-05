YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

05.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bir eve ve araca düzenlenen operasyonda 3840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler F.Ş, F.A, H.G, F.D. ve U.Ş. gözaltına alındı.

F.A. ve F.D. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.Ş, U.Ş. ve H.G. tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandıAntalya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı
Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer ettiAdanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Yüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldıYüksek Askeri Şura'da 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:26
Sabah
05:59
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:08
Yatsı
21:34
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Kötü haberi verdi! "Sağ göğsümde..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.