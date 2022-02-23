Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kilo 270 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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