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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir parkta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.C.D. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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