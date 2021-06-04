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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

04.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı istihbarat üzerine İstanbul'dan kente gelen otomobili durdurdu.

Otomobilde, dijital ekranın arkasına yapılan gizli bölmede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki K.A. ile P.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İkindi
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Muratpasa
Aygün Eczanesi
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