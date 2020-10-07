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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda K.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 3 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

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