Antalya'da uyuşturucu üretimi için sera kuran kişi yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurduğu serada skunk bitkisi yetiştirdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duraliler Mahallesi'ndeki bir serada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen ev ve yanındaki serada yapılan aramada, saksılar içerisinde 67 skunk bitkisi, 2 paket halinde 10 gram skunk maddesi ve 10 gram skunk tohumu ele geçirildi.

Operasyonda, ev sahibi A.G. gözaltına alındı. Evde bulunan E.Ç’ye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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