YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

13.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Finike-Kumluca kara yolu Petrol Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 20 litre kaçak içki ele geçirdi.

Araçtaki şüpheliler H.A. ve H.İ.S. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde turistlere uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen H.Ö. ve B.B'nin Kızılağaç Mahallesi'ndeki adreslerinde arama yaptı.

Aramada 1 kilo 320 gram uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Kovid-19 çıkartmaları hayatın her alanında kendini hissettiriyor

Kovid-19 çıkartmaları hayatın her alanında kendini hissettiriyor

Kumluca’da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı

Kumluca’da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı

Antalya'da trafik kazası sonrası bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması davası

Antalya'da trafik kazası sonrası bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması davası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.