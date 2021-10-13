Antalya'da uyuşturucuyu otomobil paspasının altına gizleyen 2 zanlı yakalandı

Antalya'da, otomobil paspasının altına uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli polis timleri, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde, bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobildeki paspasın altında 1 kilo 26 gram esrar bulundu.

Zanlılar A.B.G. ve U.P. gözaltına alındı.



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