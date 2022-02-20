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Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

20.02.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar kar topu oynayıp, leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilinde karın tadını çıkarmak isteyenler, aileleri ve yakınlarıyla Cevizli Mahallesi Zomana mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar beyaz örtüyle kaplanan bölgede kar topu oynayıp, leğen ve poşetlerle kayarak eğlendi.

Bölgede tesisi bulunan Zekai Özkan, vatandaşlara ikramda bulundu.

Özkan, AA muhabirine, hafta sonu tatilini geçirmek için Zomana'ya gelen vatandaşların bölgeye ayrı bir hareketlilik kattığını söyledi.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için ikramda bulunduklarını belirten Özkan, "Fabrikamızda üretilen tam buğday ekşi mayalı ekmeği ve yiyeceklerimizi paylaşmak için vatandaşların piknik alanına gittik. Onları burada görmek çok güzel, insanların buraya daha çok ilgi göstermesini istiyoruz." dedi.

Hakkı Gülaydın ise ailesiyle karda piknik yapmak için Akseki'ye geldiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini anlattı.

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