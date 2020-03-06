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Antalya'da villada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 19:13 | Son Güncelleme

Antalya'da villada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde villada Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, villada Hint keneviri yetiştirildiği gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu P.O. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan P.O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresine gönderildi.

Alanya'da Bektaş Mahallesi'ndeki bir villaya dün düzenlenen operasyonda İran uyruklu P.O. ve A.E, gözaltına alınmış, villada yapılan aramada 31 gram esrar, 3 hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, Hint kenevirinin yetiştirilmesinde kullanılan ışıklandırma, havalandırma ve nemlendirme sistemleri ile 92 saksıda ekili kenevir ele geçirilmişti.

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