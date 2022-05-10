Antalya'da yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu tıp öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu.

Kültür Mahallesi Aydınkent Sitesi'nde oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hassun'un banyoda hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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