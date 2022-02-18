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Antalya'da yağan dolu bazı mahalleleri beyaza bürüdü

18.02.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yağan dolu bazı mahalleleri beyaza bürüdü

Antalya'nın Serik ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

İlçede aralıklarla etkili olan dolu yağışının ardından, Belek, Kadriye ve Karadayı mahalleleri, beyaza büründü.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre bölgede önemli bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

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