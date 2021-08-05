Antalya'da yangınla mücadele eden ekiplere arazi araçlarıyla yardım götürüyorlar

Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Antalya'nın Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yangınla mücadele eden ekiplere arazi araçlarıyla yardım ulaştırıyor.

Ulaşılması güç bölgelerdeki ekiplerin ihtiyaçlarını, gönüllüler karşılıyor. Ekiplere, soğuk su, yiyecek, buz, ilaç, taşınabilir şarj aleti, kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçları, zorlu yollardan geçilerek ulaştırılıyor.

Arazi aracını kullananlar, yolculukları sırasında denk geldikleri alevlere de yangın tüpleriyle müdahale ediyor.

Yangın alanlarında devriye gezen gönüllüler, farklı yerlerde yükselen alevleri de Yangın Koordinasyon Merkezine iletiyor.



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