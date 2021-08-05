YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yangınla mücadele eden ekiplere arazi araçlarıyla yardım götürüyorlar

Antalya'da yangınla mücadele eden ekiplere arazi araçlarıyla yardım götürüyorlar

05.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yangınla mücadele eden ekiplere arazi araçlarıyla yardım götürüyorlar

Afet Gönüllüleri Derneği üyeleri, Antalya'nın Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde yangınla mücadele eden ekiplere arazi araçlarıyla yardım ulaştırıyor.

Ulaşılması güç bölgelerdeki ekiplerin ihtiyaçlarını, gönüllüler karşılıyor. Ekiplere, soğuk su, yiyecek, buz, ilaç, taşınabilir şarj aleti, kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçları, zorlu yollardan geçilerek ulaştırılıyor.

Arazi aracını kullananlar, yolculukları sırasında denk geldikleri alevlere de yangın tüpleriyle müdahale ediyor.

Yangın alanlarında devriye gezen gönüllüler, farklı yerlerde yükselen alevleri de Yangın Koordinasyon Merkezine iletiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar! Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor
Antalya'da üstün zekalı öğrencilerin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldıAntalya'da üstün zekalı öğrencilerin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Antalya Namaz Vakitleri 5 Ağustos Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:59
Öğle
13:08
İkindi
16:55
Akşam
20:08
Yatsı
21:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Perşembe

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Erüst Eczanesi
Muratpasa
Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Dinamo Batum maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.