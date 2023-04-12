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Antalya'da yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla denetleniyor

12.04.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yasa dışı balık avcılığına karşı yapılan denetimlerde insansız hava araçlarının (İHA) da bulunduğu dijital teknolojiler yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

Antalya'da yasa dışı avlanan balıkçılar İHA'larla denetleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, suların ısınmasıyla iç sularda üreme dönemine giren balıkların avlanmasının türlerin neslini tehdit ettiğini belirtti.

Balıkçılık mevzuatına göre 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında Antalya iç sularında avlanma faaliyetlerine kısıtlama getirildiğini anımsatan Karaca, "Su ürünleri denetimleri artık İHA destekli olarak yapılmaktadır. Antalya Köprü ve Aksu çayları ile Doyran göletlerinde kontroller gerçekleştirildi ve tebliğe aykırı faaliyet yürütenler hakkında yasal işlem yapıldı. Çocuklarımızın da gelecekte balık yiyebilmesi için lütfen kurallara titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balık antalya İHA avcılık

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