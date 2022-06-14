YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti

Antalya'da yaşayan kalbi delik çocuk, Erzurum'da kapalı ameliyatla iyileşti

14.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın: - "Hastamızın göğsünden 4 santimetrelik kesiyle doğuştan olan kalp deliğini Çocuk Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Servet Ergün ile kapattık. Hastamız ameliyatın 7. gününde, sağlık durumu da gayet iyi"

Antalya'da yaşayan doğuştan kalbi delik 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Kundakçı, Erzurum Şehir Hastanesinde göğüs kafesi açılmadan 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sabahat ve Ali Kundakçı çifti, doğuştan kalbi delik olan 9 yaşındaki çocukları Mustafa Yiğit'i Antalya'daki hastanelere götürdü.

Gittikleri sağlık kuruluşlarında çocuklarına açık kalp ameliyatı yapılacağını öğrenen çift, açık ameliyatı istemedikleri için 10 gün önce Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın'a başvurdu.

Burada yapılan tetkik sonrası Kaygın ve ekibince ameliyata alınan küçük Mustafa, göğüs kafesi kesilmeden yaklaşık 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

- "Kısa sürede taburcu edeceğiz"

Prof. Dr. Kaygın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamızın göğsünden 4 santimetrelik kesiyle doğuştan olan kalp deliğini Çocuk Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Servet Ergün ile kapattık. Hastamız ameliyatın 7. gününde, sağlık durumu da gayet iyi. Kısa sürede taburcu edeceğiz." dedi.

Kaygın, hastaya, yaşadığı şehirde açık kalp ameliyatı önerildiğini ve ailenin tedavi için Erzurum'u tercih ettiğini belirterek, yaklaşık 4 saat süren ve 4 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Anne Sebahat Kundakçı da Erzurum'a tedavi için heyecanla geldiklerini anlatarak, "Çok sevinçli ve mutlu döneceğiz." ifadesini kullandı.

Kundakçı, Kaygın ve ekibine teşekkür ederek, şehir hastanesinin imkanların çok iyi olduğunu aktardı.

Hasta Mustafa Yiğit Kundakçı ise ameliyata gireceği zaman biraz heyecanlandığını söyleyerek,"Abim ve annem ameliyattan korkmamamı söyledi, ben de korkmayarak ameliyata girdim ve çıktım. Doktorlarıma teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördüErzurum'da sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtıTokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptıEsenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı
Anahtar Kelimeler:
antalya Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:44
Sabah
04:39
Öğle
12:20
İkindi
16:18
Akşam
19:51
Yatsı
21:38
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.