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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

20.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan protestocular, Türk ve Ukrayna bayrakları ile "Savaşa hayır", "Ukrayna için Putin'i durdurun" yazılı pankartlar taşıyıp, bebek arabalarına koydukları oyuncaklarla saldırıyı protesto etti.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, buradaki konuşmasında, Ukrayna'da her geçen gün daha çok insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirten Rustamov, "Ukrayna'da her geçen gün sayısız insan ölüyor. Bizim halkımızın iradesini kırabilecek bir silah ya da füze yoktur. Ukrayna halkı tıpkı Türkler gibi hür, vatansever ve cesur bir halktır. Ukrayna kurtuluş savaşı vermektedir." dedi.

Rustamov, yaşanan savaş nedeniyle Ukrayna'da insani yardım bekleyen birçok vatandaşın olduğunu dile getirdi.

İnsani yardımlar konusunda tüm dünyadan destek beklediklerini kaydeden Rustamov, şunları dile getirdi:

"Tüm dünyaya insani yardım çağrısında bulunuyoruz. Biz savaşın başladığı ilk günden beri insani yardım toplamaya başladık. Öncelikle Türk dostlarımız olmak üzere bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ukrayna'da hala birçok ihtiyaç var. Bizlere destek vermeyi sürdürmelerini bekliyoruz. Büyükelçiliğimizin açtığı ve milli bankamızda bulunan yardım hesapları ile bizlere destek vermek isteyenleri bekliyoruz. Bizim için yardımın boyutu önemli değil, biz her bir yardım için sonsuza dek müteşekkiriz."

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukrayna vatandaşları ise yaptığı konuşmada, savaşta yaşadıkları zorlukları gözyaşı dökerek anlattı.

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