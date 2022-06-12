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Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

12.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesindeki Kent Meydanı'nda toplanan aralarında Rus ve Ukraynalıların da bulunduğu farklı ülkelerden yerleşik yabancılar, "savaşa hayır" pankartı açtı.

Ukrayna ve ülkelerinin bayraklarını taşıyan grup, Rusya'nın saldırılarını sloganlarla protesto etti.

Protestocular, saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra meydandan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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