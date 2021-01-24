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Antalya'da yaşlı kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

24.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Şüphelilerin 85 yaşındaki kadının evine hırsızlık için girdikleri ve 100 lira çaldıkları öne sürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde 85 yaşındaki kadını evinde darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Evinde ölü bulunan Şadiye Öztürk'ü öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan S.D. ve H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eve hırsızlık amaçlı girdikleri ve 100 lira çaldıkları öne sürülen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Şadiye Öztürk, 19 Ocak'ta komşuları tarafından evinde ölü bulunmuş, başında kan olan yaşlı kadının eşyalarının dağınık olduğu görülmüştü.

Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside Öztürk'ün başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlenmiş, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelileri H.K. ve S.D'yi gözaltına almıştı.

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