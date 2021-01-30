YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü

Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü

30.01.2021 20:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.

Çamköy Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede, Kadriye Turgut'un (83) cenazesi bulundu.

Yatalak olduğu öğrenilen Turgut'un, yangın çıktığında alışverişte olan kızı ve damadıyla yaşadığı öğrenildi.

Turgut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Turgut'un damadı İsmail Ergün'e ıslanan ayakkabıları nedeniyle yenisini verdi, başsağlığı diledi.

Şahin gazetecilere, ilçelerinde ilk kez ölümlü bir yangın yaşandığını, üzüntülü olduklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:54
Öğle
13:16
İkindi
16:03
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Eliz Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Duygu Topluk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

12-20 yaş aralığındaki gençler Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşımı kullanabilecek

12-20 yaş aralığındaki gençler Pazartesi gününden itibaren toplu ulaşımı kullanabilecek

Kemer Belediyesinden sokak hayvanlarına operasyon

Kemer Belediyesinden sokak hayvanlarına operasyon

Antalya'da park halindeki otomobilin kundaklanmasıyla ilgili bir kişi yakalandı

Antalya'da park halindeki otomobilin kundaklanmasıyla ilgili bir kişi yakalandı

Alanyaspor-Sivasspor maçı yarına ertelendi

Alanyaspor-Sivasspor maçı yarına ertelendi

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Alanyaspor'dan Bakasetas'a teşekkür mesajı

Alanyaspor'dan Bakasetas'a teşekkür mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.