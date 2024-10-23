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Antalya'da yeğenini darbettiği iddia edilen amca tutuklandı

AA AA
23.10.2024 08:51
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yeğenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan amca, tutuklandı.

Antalya Valiliğince yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Atilla Vehbi Konuk Spor Tesisleri arkasında amca H.D'nin, yeğeni M.D'yi konuşma vaadi ile çağırıp kendisine balyozla şiddet uyguladığı, polis merkezinde yeğeninin merdivenden düştüğü şeklinde ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı paylaşımları yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, H.D'nin Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı belirtildi.

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antalya Döşemealtı darp amca yeğen

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