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Antalya'da Yeşilköy Geleneksel Köy Oyunları ve Köy Tiyatroları Buluşması başladı

10.10.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Yeşilköy Geleneksel Köy Oyunları ve Köy Tiyatroları Buluşması başladı

Antalya (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde 11’incisi düzenlenen Yeşilköy Geleneksel Köy Oyunları ve Köy Tiyatroları Buluşması başladı.

Kaş Belediyesi ile Yeşilköy Kültür ve Dayanışma Derneğince 10-13 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yapılacak tiyatro buluşmaları, Yeşilköy Mahallesi'ndeki Patara Antik Kenti'nde düzenleniyor.

Yeşilköy Halk Tiyatrosu ekibi "Töre", Tiyatro Sardunya ekibi "Çatlak" ve Çatı Tiyatro "Kapkabare" adlı oyunları sergileyecek. Oyunlar, Yeşilköy Müfit Kayacan Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yeşilköy Halk Tiyatrosu, etkinliğin son gününde "Kanlı Nigar"ı, Patara Antik Tiyatro'da sahneleyecek.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, etkinlikteki konuşmasında, Yeşilköy'de mütemadiyen oyunlar, temsiller sergilendiğine dikkat çekerek bunu devam ettirmenin büyük başarı olduğunu söyledi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise iki yıllık salgın sürecinin ardından kültürel, sanatsal ve yöresel faaliyetlere devam ettiklerini dile getirdi.

Hem memleketi imar edeceklerini hem de üst yapı hizmetlerini gerçekleştireceklerini belirten Ulutaş, "Bunun yanında kültürel, sanatsal ve geleneksel faaliyetleri yaşamak ve yaşatmak için elimizden gelen desteği güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz. Yeşilköy Kültür ve Dayanışma Derneğine de desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro kaş belediyesi

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