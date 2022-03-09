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Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

09.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen kişinin eski eşi ile 1 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde yol kenarında üzeri çıplak ve hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri cesedin Selahattin Erbaş'a (52) ait olduğunu tespit etti.

Vücudunda yara ve darp izleri bulunduğu görülen ceset, incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye yakın bir evde kan izleri bulunması üzerine evde bulunan Erbaş'ın eski eşi Ç.Y. (45) ile U.P'yi (41) gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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