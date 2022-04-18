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Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

18.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney köyü yol kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde hareketlerinden şüphelenilen yolcu K.G'nin üst aramasında bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

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