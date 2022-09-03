YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu

03.09.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahliye edilen yolcular başka otobüse bindirildi

Antalya'da şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehirler arası yolcu taşıyan firmaya ait 26 GF 002 plakalı otobüsün motor kısmından Burdur-Antalya kara yolunun 33. kilometresinde duman yükselmeye başladı.

Firma çalışanlarının uyarısıyla yolcular otobüsten indirildi.

Kısa süre sonra otobüsün alev alması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Yangının söndürüldüğü otobüste hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladıYalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı
Anahtar Kelimeler:
antalya yolcu otobüsü İtfaiye

Antalya Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
13:02
İkindi
16:39
Akşam
19:31
Yatsı
20:49
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Herkesi dinleyin ama inanmayın!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.