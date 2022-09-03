Antalya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'da şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehirler arası yolcu taşıyan firmaya ait 26 GF 002 plakalı otobüsün motor kısmından Burdur-Antalya kara yolunun 33. kilometresinde duman yükselmeye başladı.

Firma çalışanlarının uyarısıyla yolcular otobüsten indirildi.

Kısa süre sonra otobüsün alev alması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda itfaiye personeli yangına müdahale etti.

Yangının söndürüldüğü otobüste hasar meydana geldi.



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